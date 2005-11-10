II Sassuolo può ripartire dal modulo che ha condannato Aquilani. Come giocherà D'Aversa

L'ufficialità non è ancora arrivata ma, salvo clamorosi colpi di scena, sarà Roberto D'Aversa il nuovo allenatore del Sassuolo, chiamato a raccogliere l'eredità dell'esonerato Alberto Aquilani. Una decisione maturata dopo un periodo estremamente negativo, caratterizzato da sei sconfitte e un pareggio nelle ultime sette partite. L'ultima battuta d'arresto, all'Olimpico di Roma, ha rappresentato anche l'ultimo atto dell'avventura del tecnico romano, che proprio in quell'occasione aveva accantonato il suo abituale 4-3-3 per affidarsi a un più prudente 3-5-2. Una scelta che, però, non ha prodotto i risultati sperati. Ora la palla passa alla dirigenza neroverde, attesa dall'annuncio ufficiale del nuovo allenatore, con D'Aversa che dovrebbe ripartire proprio da quella difesa a tre fatale per l'epilogo di Aquilani.

Come giocherà il Sassuolo con D'Aversa

Guardando alle sue recenti esperienze alla guida di Torino ed Empoli, D'Aversa non si è mai discostato dalla difesa a tre, alternando il 3-5-2 al 3-4-2-1. Proprio l'abbondanza di esterni offensivi potrebbe spingere il futuro tecnico neroverde a optare per quest'ultima soluzione, con Berardi e Laurienté schierati più vicini al centro e alle spalle della prima punta, dove si giocheranno una maglia da titolare Seba Esposito e Bowie.

Abbondanza a centrocampo, penuria dietro

Ben più complessa, invece, la situazione che riguarda gli altri reparti del campo. Anche perché in estate la dirigenza del Sassuolo aveva fatto un mercato incentrato su un 4-3-3 che verrà stravolto. A centrocampo, se l'intenzione di D'Aversa è quella di fare il 3-4-2-1 a contendersi due maglie saranno Matic, Bakola, Lipani, Thorstvedt e Adzic. Questi ultimi due potrebbero anche svolgere i compiti di trequartisti, ma per quel ruolo il Sassuolo in rosa ha anche Volpato e Benja Dominguez.

Per la difesa a tre, invece, D'Aversa rischia di essere abbastanza contato, considerando anche l'infortunio al crociato che terrà fuori Leysen per tutta la stagione. Al momento i neroverdi hanno cinque uomini - Caleta-Car, Odenthal, Candé, Idzes, Walukiewicz - per tre posti ma soltanto uno di essi (Candé) è di piede sinistro e può giocare da braccetto. Almeno che D'Aversa non voglia metterci un destro o adattare Doig. Insomma, il cambio in panchina del Sassuolo sembra destinato ad avere conseguenze anche sulla rosa. E a gennaio non è escluso un profondo rimescolamento.

Probabile formazione Sassuolo di D'Aversa

(3-4-2-1): Muric; Walukiewicz, Idzes, Candé; Cinquegrano, Matic, Bakola, Doig; Berardi, Laurineté; Esposito.