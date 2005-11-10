Giuseppe Sala, sindaco di Milano, è uscito nuovamente allo scoperto e ha attaccato il presidente del Senato, Ignazio La Russa. Intervenuto su TeleLombardia, il primo cittadino non le ha mandate a dire, rispondendogli così in merito alle sue parole che avevano sottolineato come fosse stato il popolo a volere il fascismo e non la rivoluzione: "Ogni tanto lui butta lì le cose. Io lo rispetto meno quando vuole riscrivere la storia del fascismo, quello mi fa veramente incazzare".

Stadi

Un tema molto attuale è anche quello legato a San Siro e al Generali Stadium, rispettivamente impianto attuale e futuro di Inter e Milan: "Quando dice teniamo anche due stadi dimostra di non sapere nulla di urbanistica. Non ci sarà mai una VAS, cioè una Valutazione ambientale strategica, che permette la vicinanza di due stadi da 70-80mila persone. E poi, chi va a raccontare agli abitanti del quartiere che hanno due stadi con eventi continui 365 giorni all’anno? Non si può. Chi sostiene i due stadi fa del male ai milanesi. Dovete sapere chi vi dice la verità e chi vi dice le balle. Il presidente del Senato vi dice una grande balla in questo momento".