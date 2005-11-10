L'Inter pensa ai possibili rinforzi che potrebbero arrivare dal mercato di gennaio ma anche sul fronte cessioni iniziano a intensificarsi le voci su alcuni nomi di alcuni giocatori che potrebbero lasciare il club nerazzurro nel prossimo inverno. Uno di questi, e non è una novità, è quello di Luis Henrique, esterno brasiliano che nelle ultime settimane, complice anche un infortunio che lo sta tenendo ai box da metà ottobre, è scalato molto indietro nelle gerarchie e dovrebbe cambiare aria proprio a gennaio.

Il gioco delle coppie non torna

Da molte stagioni l'Inter ha sempre costruito la sua rosa facendo molta attenzione ad avere due opzioni per ogni ruolo ma facendo due conti è facile arrivare al risultato che al momento ci sono cinque esterni di centrocampo per due maglie a disposizione. I nomi sono quelli di Federico Dimarco, Andy Diouf, Djed Spence, Carlos Augusto e, appunto, Luis Henrique. Ecco perché per la dirigenza nerazzurra sarà importante trovare un nuovo club per l'ex Marsiglia, in modo da incassare anche alcuni milioni da investire nel mercato in entrata.

Il calciomercato si sta avvicinando a grandi passi e Luis Henrique sta già iniziando a preparare le valige, sempre che non riesca a guadagnarsi spazio in poco tempo, adesso che è tornato a disposizione di Cristian Chivu.