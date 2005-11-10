INTER, OCCHI SU MOSQUERA E PROVSTGAARD. LA PREMIER CI PROVA PER KONÉ E DE BRUYNE. MILAN, STILLER IL DOPO MODRIC. FIORENTINA, PROPOSTO ESTUPINAN. MONZA, SU VARELA ANCHE LE BIG EUROPEE: CONCORRENZA PER JUVENTUS E NAPOLI. DE LAURENTIIS PENSA AL RINNOVO DI MANNA FINO AL 2032

L'Inter guarda in Premier League per rifondare il proprio pacchetto arretrato e mette nel mirino il difensore dell'Arsenal, Cristhian Mosquera. Nato nel 2004 ad Alicante, il 22enne difensore è uno dei giovani difensore più interessanti in Europa. Arrivato a Londra nell’estate del 2025 dal Valencia per poco più di 20 milioni di euro, oggi vanta una valutazione superiore ai 30 milioni e un contratto in scadenza nel 2030. Il centrale dopo aver giocato in tutte le selezioni giovanili della Spagna, è entrato nel giro della Nazionale maggiore.

Anche l'Inter pensa a Oliver Provstgaard, grande rivelazione con la maglia della Lazio. Il nativo di Copenaghen avrebbe conquistato gli osservatori nerazzurri, secondo La Repubblica: la squadra meneghina sarebbe interessata a lui per sistemare la propria retroguardia, su richiesta esplicita di Cristian Chivu, che in lui vedrebbe la soluzione ideale per un ruolo ad oggi senza un reale proprietario. Lotito però rappresenta un ostacolo non da poco Il presidente della Lazio non svende i propri gioielli, a maggior ragione oggi che stanno sfoderando prestazioni sorprendenti. E secondo la testata la richiesta per privarsi del nazionale danese a gennaio sarebbe di ben 40 milioni di euro. Per questo, sempre in ottica difesa, in Viale della Liberazione si continua a monitorare la situazione di Mario Hermoso, il cui contratto con la Roma scadrà nel giugno 2027. Ad oggi non c'è un accordo tra le parti ma la volontà sembra quella di trovarlo. Ad ogni modo, in caso di mancata intesa, il club nerazzurro potrebbe avanzare un'offerta.

Il mercato di gennaio potrebbe riportare Manu Kone al centro delle trattative. Il centrocampista della Roma è finito nuovamente nel mirino della Premier League: Manchester United e Chelsea stanno valutando un possibile affondo, con l'intenzione di convincere i giallorossi attraverso un'offerta importante.

Gerry Cardinale è pronto a investire ancora sul Milan. A gennaio come detto la priorità resta sicuramente il difensore centrale. Gonçalo Inacio dello Sporting Lisbona è senza dubbio il preferito anche se servirà un investimento da almeno 40 milioni di euro, ammesso che il club portoghese abbia voglia di privarsene a metà stagione. Tra le alternative restano Sylla dell’Union Saint-Gilloise, Ganiou del Lens e Reggiani del Borussia Dortmund. Sicuramente tra un paio di settimane la strategia sarà definita nei particolari. E per il dopo Modric, la pista da seguire porta a Stiller dello Stoccarda.

Come spiegato dal giornalista Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, i rossoneri stanno seguendo con grande attenzione l'evoluzione di Enzo Perez, promettente centrocampista classe 2008 in forza all'Oviedo, nella Serie B spagnola. Moretto ha riferito che gli emissari del Milan sono andati a vederlo dal vivo a più riprese nelle ultime settimane e nei mesi scorsi. Il giocatore, che ha una clausola di rescissione e sta trovando continuità d'impiego, è finito nel mirino anche di altri club tra cui Chelsea, Espanyol, Betis e Brentford. L'Oviedo vorrebbe trattenere il ragazzo, ma la sua permanenza dipenderà dalle offerte in arrivo: la società spagnola è infatti consapevole di poter concludere l'operazione di mercato più importante della propria storia.

Come vi abbiamo raccontato, la Fiorentina va alla ricerca di un nuovo terzino sinistro nel calciomercato di gennaio e una mano al DS viola Fabio Paratici nella sua caccia all'uomo giusto potrebbe arrivare da un procuratore molto influente e amico del dirigente, il portoghese Jorge Mendes. Quest'ultimo infatti deve trovare una nuova sistemazione a un suo assistito di Serie A, e la Fiorentina potrebbe essere la soluzione giusta. Secondo una rivelazione del portale FirenzeViola.it, infatti, Mendes avrebbe proposto al club gigliato il profilo del nazionale ecuadoriano Pervis Estupinan, a tutti gli effetti un giocatore in esubero nel Milan.

Nelle score ore è emersa un'indiscrezione da Napoli che, se confermata, avrebbe un peso specifico non indifferente nell'economia delle situazioni in essere nella società partenopea in maglia azzurra. Sarebbe infatti pronta la proposta da parte del presidente De Laurentiis per estendere il contratto dell'attuale direttore sportivo Giovanni Manna fino al 30 giugno del 2032.

Il rendimento di Gustavo Varela non è passato inosservato e il mercato si prepara a muoversi attorno all'attuale capocannoniere della Serie A. Il centravanti portoghese del Monza è diventato un obiettivo concreto di Juventus e Napoli, entrambe intenzionate a giocare d'anticipo già nella sessione invernale per evitare un'asta internazionale in estate. I partenopei seguono il classe 2005 da diverse settimane, ma nelle ultime giornate anche la Juventus ha intensificato i contatti, sia con la dirigenza brianzola sia con l'entourage del giocatore, rappresentato dall'agenzia Leaderbrock. Il Monza valuta il suo attaccante 35 milioni di euro: una cifra importante, che le due pretendenti vorrebbero ridurre inserendo una contropartita tecnica. Il Napoli potrebbe proporre Giovane, Folorunsho o Ngonge, mentre i bianconeri valutano di mettere sul tavolo uno dei propri giovani. La concorrenza, però, non arriva soltanto dall'Italia. Il Tottenham ha già preso informazioni direttamente con i rappresentanti del giocatore, mentre il Brighton ha mandato più volte i propri osservatori a visionarlo dal vivo. Anche il Manchester United ha seguito Varela durante Monza-Atalanta, quando un emissario dei Red Devils era presente al Brianteo. Sullo sfondo c'è inoltre il Barcellona, che ha effettuato un primo sondaggio in vista della prossima stagione.

Il futuro di Kevin De Bruyne potrebbe essere nuovamente in Premier League. Il centrocampista belga, arrivato al Napoli nell'estate del 2025 dopo dieci anni al Manchester City, starebbe valutando la possibilità di lasciare l'Italia già durante la prossima sessione invernale di calciomercato. Le difficoltà incontrate in azzurro, tra problemi fisici e risultati al di sotto delle aspettative, avrebbero alimentato una crescente insoddisfazione. Nonostante un contratto in scadenza nel giugno 2027, l'ipotesi di una separazione anticipata comincia a prendere consistenza. Trovano conferme le voci provenienti dall'Inghilterra. Gli agenti del belga avrebbero già avviato contatti esplorativi con Brentford, Crystal Palace e Fulham per verificare la disponibilità dei tre club londinesi ad accoglierlo a gennaio. Sullo sfondo rimarrebbe anche l'interesse dell'Everton.

Dominic Vavassori è uno dei migliori giovani messi in luce in Serie B in questa stagione. Sei gol e un assist a trascinare il Palermo al primo posto della classifica, tanto da accostarlo ai club di medio alta classifica in Serie A. In particolare è il Napoli ad avere già chiesto informazioni all'Atalanta che, da par suo, non ha grande intenzione di cederlo. Attualmente è in prestito secco ai rosanero e le prestazioni suggeriscono la possibilità di tenerlo per la prossima annata.

L''Atalanta ha comunicato il rinnovo di Lorenzo Bernasconi. Terzino sinistro, prodotto del vivaio dell'Atalanta, andrà a guadagnare 500 mila euro a stagione, più 200 di bonus. Sembra però più un rinnovo ponte che un assestarsi su cifre definitive. Giustamente l'ottimo rendimento della scorsa stagione - quello discreto di questa - ha portato i nerazzurri a ritoccare verso l'alto, ma è chiaro che rimane uno dei meno pagati della rosa nerazzurra, anche per il valore che ne ha dato la scorsa estate: 25 milioni di euro.

L'Atalanta guarda ancora una volta ai giovani talenti emergenti e, secondo le informazioni riportate da Fanatik, ha inserito nella propria lista anche Furkan Dursun, attaccante classe 2005 del Thun. Il centravanti austriaco, già nel giro della Nazionale Under 21, sta vivendo una stagione da protagonista in Svizzera: in 19 presenze ha realizzato 9 gol e fornito 5 assist, numeri che hanno convinto la società bergamasca a seguirne con attenzione la crescita.

In casa Venezia si lavora in vista della prossima sfida contro la Juventus, ma la dirigenza pensa a porre le basi per il futuro. Decisivo contro l'Udinese è stato un gran gol di Kike Perez, che con Davide Nicola in panchina ha mostrato un ulteriore step di crescita. Il suo contratto è a scadenza nel 2027, ma ci sono stati già dei contatti per parlare di prolungare il rapporto: Kike Perez è importante per il Venezia, un posto dove si è legato a doppio filo.



BARCELLONA, BALDE PUÒ PARTIRE GIÀ A GENNAIO: MANCHESTER UNITED ALLA FINESTRA. GVARDIOL IL SOGNO DI FLICK, PIACE ANCHE BASTONI. REAL MADRID, JJ GABRIEL SALUTA I RED DEVILS. ARSENAL, ACCORDI PER I RINNOVI DI RICE, TIMBER E RAYA. DERBY COL CHELSEA PER KROUPI. LIVERPOOL SUL TALENTO BRASILIANO ARTHUR DIAS. TOTTENHAM, OCCHI SU OH HYEON-GYU: IL BESIKTAS CHIEDE 30 MILIONI

Giornata di incontri importanti in casa Barcellona, dove Jorge Mendes ha fatto visita a Lamine Yamal e Alejandro Balde. Se con il primo il procuratore portoghese ha discusso principalmente delle condizioni fisiche, con il secondo si è parlato soprattutto di mercato. Il terzino non è soddisfatto dello spazio concessogli da Hansi Flick e valuta la possibilità di lasciare il club già a gennaio. Tra le possibili destinazioni figura il Manchester United, che aveva chiesto informazioni sul giocatore già la scorsa estate, al pari di Manchester City e Bayern Monaco. Lo stesso Balde sarebbe attratto dalla prospettiva di giocare in Premier League. In entrata, invece, il Barcellona continua ad apprezzare Josko Gvardiol, ma l'operazione appare quasi impossibile sia per le difficoltà economiche dei catalani sia per la volontà del Manchester City di trattenere il croato, sotto contratto fino al 2031. Tra le alternative resta Alessandro Bastoni.

Il Real Madrid si prepara ad accogliere uno dei talenti più promettenti del calcio inglese. JJ Gabriel ha salutato ufficialmente il Manchester United attraverso un video pubblicato sui propri canali social. Il gioiello classe 2010, che ha riscritto diversi record nelle giovanili dei Red Devils, firmerà un contratto triennale con i Blancos e sarà inizialmente aggregato alla formazione Juvenil A, prima di poter vestire la maglia del Castilla a partire da gennaio.

Giornate particolarmente intense anche in casa Arsenal, con Andrea Berta al lavoro per blindare i protagonisti del progetto tecnico di Mikel Arteta. Declan Rice ha raggiunto un accordo per prolungare il proprio contratto fino al 2031, con un aumento dell'ingaggio che dovrebbe portarlo a guadagnare circa 300mila sterline a settimana, al pari di Bukayo Saka. Intesa raggiunta anche per il rinnovo di Jurriën Timber, mentre David Raya ha trovato un accordo verbale con la società londinese fino al giugno 2030. Anche per il portiere spagnolo è previsto un adeguamento dello stipendio, con la firma attesa a breve. Tra i prossimi giocatori a prolungare il proprio legame con i Gunners potrebbe esserci anche Piero Hincapié.

Possibile derby di mercato tra Chelsea e Arsenal per Eli Junior Kroupi, attaccante francese classe 2006 del Bournemouth, reduce da una stagione da 13 gol in Premier League. Entrambe le società londinesi stanno monitorando il giocatore in vista della sessione invernale. Il Chelsea, in particolare, è alla ricerca di nuove soluzioni offensive e apprezza la duttilità del francese, utilizzabile sia da centravanti sia da esterno sinistro. Nel mirino dei Blues è finito anche un altro giocatore del Bournemouth, il centrocampista Alex Scott.

Il Liverpool guarda invece al mercato sudamericano per rinforzare la difesa. I Reds si sono inseriti nella corsa ad Arthur Dias, centrale classe 2007 dell'Athletico Paranaense, già protagonista di oltre 50 presenze tra i professionisti. Il giocatore piace anche a Tottenham, Barcellona, Bayer Leverkusen e Lipsia. Gli Spurs avevano presentato un'offerta da circa 20 milioni di euro la scorsa estate, rispedita al mittente dalla società brasiliana, che ora valuta il cartellino 30 milioni. Il contratto del giovane difensore scadrà nel dicembre 2028.

Lo stesso Tottenham sta valutando un investimento per il reparto offensivo e ha messo gli occhi su Oh Hyeon-gyu, attaccante sudcoreano del Besiktas. Arrivato dal Genk per 14 milioni di euro, il classe 2001 viene utilizzato da Vincenzo Italiano principalmente come alternativa a Dusan Vlahovic. Il club turco non vorrebbe privarsi del giocatore, legato da un contratto fino al 2029, ma potrebbe prendere in considerazione una cessione davanti a un'offerta da almeno 30 milioni di euro.