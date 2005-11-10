Nella sua intervista alla tv de Il Sole 24 Ore, il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato anche delle tante proprietà straniere in Serie A: "Il calcio è un fenomeno di forte aggregazione: dopo la religione, credo ci sia solo lo sport che aggrega abbattendo le barriere. Però ormai è anche attività di impresa: ci sono 12 proprietà straniere su 20 in Serie A. Da una parte c’è un’involuzione, dall’altra bisogna chiedersi che fine avrebbe fatto il calcio in Italia senza queste proprietà straniere. Non è un caso che il futuro stadio sia una compartecipazione dei due club di Milano, che hanno due proprietà americane con una visione onestamente molto lungimirante. Lo stadio è l’icona, il maggior investimento, quello più spendibile e a cui tutti stanno più attenti. Però poi c’è anche una capacità di lettura del fenomeno calcistico, che porta il mio club a fare investimenti nell’ambito tecnico: noi abbiamo anche speso come investimenti di giocatori, perché riteniamo che si debbano cercare i talenti mettendo al centro il calcio”.

Siamo diventati un campionato di transizione.

“Non è l’approdo finale, come una volta. L’Italia un tempo era il massimo dell’ambizione, oggi anche gli italiani che si distinguono vanno all’estero”.

Il decreto crescita era da rendere strutturale? Si possono immaginare strumenti per competere con altri Paesi?

“Io auspico che il dialogo con il governo sia ancora più forte di quello che c’è. Molta gente non considera che il mondo del calcio dà allo Stato e non prende. Non abbiamo il minimo di agevolazione: la sola Serie A contribuisce a versare nelle casse dello Stato circa 1 miliardo l’anno, sotto varie forme. Siamo contribuenti che non prendono nulla. Anzi: se vogliamo aprire una pagina importante, siamo gli artefici principali di quel mondo del betting che genera introiti di miliardi per lo Stato. Uno degli obiettivi è ottenere il riconoscimento di una percentuale su queste entrate. Io auspico che lo Stato, più che il governo, guardi il calcio come un mondo fatto non solo di cose negative, ma anche di proprietà e imprenditori che investono, di uomini che mettono in campo la propria passione per aiutare tutti”.