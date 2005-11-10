Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, nella sua intervista rilasciata alla tv de Il Sole 24 Ore, ha parlato anche del momento della Nazionale e dei giovani italiani: "Noi siamo in grado di fare una diagnosi precisa: la Nazionale sicuramente non ha dato soddisfazioni, se non partecipiamo ai Mondiali da tre edizioni il risultato è sicuramente negativo. Le motivazioni possono essere tante: le altre nazionali ci hanno raggiunto, perché noi ci siamo seduti e non ci siamo più alzati. I più grandi talenti in passato arrivavano dai ceti medio-bassi: oggi non si gioca più per le strade, negli oratori, nei campetti di periferia. La prima strada è far sì che il calcio sia una materia obbligatoria a scuola, che tutti possano giocare a calcio gratuitamente: oggi anche i bambini di 6-7 anni devono pagare la retta, ma se la gente non gioca a calcio il talento non lo scopri. E poi c’è un concetto di formazione: servono istruttori che insegnino bene a giocare a calcio. Le terapie sono così tante”.

Quale visione deve avere il nostro calcio?

“Noi siamo oggi i fanalini di coda: significa che anche le altre nazioni si sono evolute. Dagli anni ’70 ai ’90 l’Italia era al vertice, ma le altre nazionali comprimarie sono diventate protagoniste: siamo stati eliminati da Macedonia del Nord e Bosnia ed Erzegovina. Sono nazioni che sono diventate competitive attraverso le strutture o il sistema di tesseramenti, penso a Belgio e Svizzera: quando ero bambino, il portiere della Svizzera era il postino di Mendrisio. La Svizzera ha alzato il livello attingendo agli oriundi, questo è avvenuto anche con il Belgio e con altre nazionali”.

Tornando allo stadio, perché è così vitale come investimento?

“Oggi il club europeo con il maggior numero di ricavi da matchday è il Real Madrid, che ha chiuso nell’ultimo bilancio attorno a 240 milioni. Noi siamo a 100 milioni, vuol dire avere un gap di 140 milioni. Poi lo stadio deve essere bello, ospitale, sicuro. Deve portare benessere. Massimo rispetto per San Siro e per le emozioni che anche io ho avuto da bambino. Però bisogna guardare avanti: è uno stadio moderno, che renderà felici tutti gli utenti, cioè i tifosi dei due club. Questa è la casa che ognuno di noi ha: una casa può essere esteticamente bella, ma poi è il contenuto a rinforzarla. C’è nostalgia per San Siro, ma l’evoluzione porta determinati cambiamenti”.