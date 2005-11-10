Nelle ultime ore si è parlato molto della possibilità che alcuni giocatori della Nazionale statunitense possano seguire Mauricio Pochettino al Manchester United, con l'allenatore che potrebbe fare alcune richieste al club già per il mercato di gennaio. Tra questi c'è anche Weston McKennie, centrocampista della Juventus che nel tempo è diventato un vero pilastro nella formazione bianconera. Lo stesso allenatore ha rilasciato una breve dichiarazione dopo le tante voci circolate nelle ultime ore: "Ora non è il momento di parlarne. Tutti i bravi giocatori hanno l'ambizione di raggiungere il livello più alto, e il Manchester United rappresenta esattamente quel livello ed è un sogno per molti di loro".

Le parole di McKennie

Nelle scorse ore lo stesso centrocampista della Juventus aveva risposto a una domanda su questa possibilità: "Ci sono e ci saranno voci, è normale con l’arrivo di mister Pochettino. Non si sa mai cosa succede e cosa vogliono fare gli allenatori. Ma da ora in avanti ci saranno tanti accostamenti al Manchester United per noi americani. Abbiamo tanti giocatori della nazionale degli Stati Uniti che potrebbero cambiare squadra nel corso del prossimo anno. Quindi è inevitabile che circolino delle voci di mercato".

La Juventus non metterà in vendita Weston McKennie nelle prossime sessioni di mercato. Lo statunitense potrebbe partire solo in caso di super offerta da parte di un club.