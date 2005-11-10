Cagliari, Pisacane ne convoca 27: tornano Mina e Winks per la sfida contro il Milan
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Simone Lorini
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Oggi alle 21:00Serie A
autore Simone Lorini
29.11.2026 21:00Serie A
A disposizione anche i giovani Grandu e Sulev: le scelte del Cagliari per la sfida al Milan
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Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari, al termine della rifinitura di questo pomeriggio ha diramato la lista dei convocati per la partita dell’Unipol Domus contro il Milan, in programma lunedì 30 novembre alle ore 20.45. Rientrano il difensore Yerry Mina e il centrocampista Harry Winks:
Portieri: Caprile, Sherri, Radunovic.
Difensori: Zè Pedro, Idrissi, Rodriguez, Kofler, Aurelio, Mina, Sugawara, Mendy, Obert, Grandu.
Centrocampisti: Romano, Winks, Adopo, Fazzini, Deiola, Gagliardini, Sulev, Massolin.
Attaccanti: Kevin Carlos, Nzola, Trepy, Ciervo, Fadera, Maldini.
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