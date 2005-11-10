Anche Ghilardi partecipa al festival del gol: segna il difensore e Manita della Roma a Udine
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Andrea Piras
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Oggi alle 19:50Serie A
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31.10.2026 19:50Serie A
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La Roma chiude definitivamente i conti sul campo dell'Udinese. La squadra di Gasperini sigla il 5-2 con Daniele Ghilardi, abile a controllare di petto all'interno dell'area di rigore e a scarica un destro che termina sotto la traversa della porta di Okoye.
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