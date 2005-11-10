Gila conferma: "Sì, mi voleva anche l'Inter. Napoli e Atalanta? Al Milan non si dice di no"

Nella città di Trento è in corso il Festival dello Sport, edizione 2026. Intervistato da Alessandra Gozzini, ha parlato dal palco del Teatro Sociale della città il difensore del Milan ed ex Lazio, Mario Gila. Fra le sue dichiarazioni raccolte da TuttoMercatoWeb.com anche un retroscena di mercato.

Il Milan ha preso Goncalo Ramos, Moreira e Gila.

"Sono contento di essere qua, è vero che abbiamo fatto un mercato importante a livello economico. Prendendo giocatori importanti, cerco di aiutare la squadra in ogni momento. Sicuramente è un buon inizio di stagione aver preso questi giocatori per far tornare il Milan. Magari non per quello che è stato nella storia, che è un livello molto importante, ma per crescere sì".

È vero che Napoli e Atalanta ti volevano, o anche l'Inter?

"Sì, c'erano diverse squadre. Ho scelto il Milan, quando ti chiama una squadra così, con una storia tanto importante, non si può dire di no. Aiutare il Milan a tornare grande è un qualcosa che non trovi da altre parti".

Anche l'Inter ti ha cercato?

"Sì".

Il motivo della tua scelte?

"Negli ultimi anni il Milan non è stat ad un livello simile ad Inter o Napoli magari. Ma aiutare una squadra a tornare a vincere qualcosa la soddisfazione è più bella ancora. Una cosa importante per la mia scelta.