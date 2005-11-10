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Gila racconta: "Mi sono fatto aiutare da uno psicologo, ora imparo anche da Modric"

Tommaso Bonan
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Tommaso Bonan
Oggi alle 15:08Serie A
14.11.2026 15:08Serie A
Fonti preferite
Il difensore del Milan è stato il protagonista di The Chamber, la serie di interviste di AC Milan dedicata al benessere mentale
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

"Mi sono fatto aiutare da uno psicologo perché stavo attraversando un periodo molto difficile e non riuscivo a venirne fuori. Ci viene chiesto di affrontare situazioni che per me sono molto pesanti a livello mentale a soli ventuno anni, quando non hai esperienza lavorativa e ti arriva tutto addosso molto in fretta. Così mi sono rivolto a uno psicologo e ho cambiato completamente prospettiva; tutto ciò che di negativo mi capitava ho iniziato a vederlo come un passo avanti, pensando che fosse qualcosa di utile per migliorare, qualcosa che dovesse succedere". Mario Gila, difensore del Milan, parla così da protagonista del secondo episodio di The Chamber, la serie di interviste del Milan dedicata al benessere mentale.

"Cambiando prospettiva cambia tutto - prosegue il difensore del Milan -. Prima ero molto severo, davvero molto severo, pretendevo molto da me. Adesso sono una persona molto più tranquilla. Tutti possiamo sbagliare e attraversare momenti difficili, quindi il modo in cui mi tratto, in cui rispondo a me stesso, in cui mi parlo, credo che sia fondamentale per mantenere un atteggiamento costantemente positivo. Volenti o nolenti, un calciatore tende ad avere la mente sempre in attività. È una professione che comporta un grande dispendio di energie mentali. Però cerco, per esempio in vacanza o nei momenti in cui abbiamo un po' di tempo libero, di trovare situazioni in cui possa sentirmi – magari non proprio come in quella stanza – ma in cui riesca a entrare in contatto con me stesso, a ritrovare quel Mario che a volte si perde un po' a causa del lavoro che fa. È in quei momenti provo pace, sento di essere in sintonia con me stesso, sento di essere una persona. Perché nel nostro mestiere, volenti o nolenti, ci allontaniamo un po' da noi stessi, ed è proprio questo che cerco quando rimango solo con me stesso".

Sei diventato il calciatore che sei grazie al perfezionismo? "Sì, questa è una battaglia che combatto con me stesso, per esempio. Nel nostro lavoro penso che il perfezionismo e l'ego siano aspetti che ci spingono a emergere e ad avere successo nella vita professionale. L'ego ti spinge a voler essere migliore dell'avversario che hai di fronte, il perfezionismo ti spinge a lavorare meglio, ad allenarti meglio, a prenderti cura di te, e credo che tutto questo ti aiuti a crescere molto professionalmente. Però, sai, serve equilibrio. Non può essere tutto perfezionismo, perché finisci per pretendere troppo da te stesso, al punto che quando attraversi i momenti difficili non sai più come affrontarli".

In campo, sembri un calciatore molto sicuro, molto fiducioso in te stesso... "Sono una persona che ha sempre dato molto l'impressione di avere grande fiducia in se stessa. Insomma, anch'io ero convinto di avere molta fiducia in me stesso, ma in realtà nei momenti difficili quella fiducia veniva meno, perché bastava un momento negativo e iniziavo a dubitare di me stesso. Credo che quella fiducia si costruisca attraverso un percorso psicologico e sentendosi sicuri nel proprio lavoro. Sono cose che vanno di pari passo. Insomma, è anche merito tuo, non solo dello psicologo. Le due cose sono andate di pari passo. Quando ho cominciato a intraprendere questo percorso, anche nel campo le cose hanno iniziato ad andare molto bene. Così ho acquisito una sicurezza in entrambi gli ambiti, che oggi mi permette di essere una persona che, secondo me, ha davvero molta fiducia in se stessa, perché ora la sento veramente. È una cosa su cui ho riflettuto molto. Il fatto di avere fiducia in te stesso non per quello che dicono gli altri o per il valore che ti attribuiscono, ma per quello che riconosci in te stesso. È proprio lì che ho trovato il mio equilibrio, la mia serenità e la fiducia in me stesso".

Hai giocato con giocatori molto forti. Hai utilizzato il confronto con il loro talento per crescere e non viverlo come un'invidia, in un modo positivo per migliorare te stesso? "Sì, ecco, questo è strettamente legato alla fiducia in se stessi. Quando una persona crede in se stessa e ha quella sicurezza, impara ad apprezzare quello che riceve dagli altri. Se invece sei una persona che non ha molta fiducia in se stessa, magari provi invidia per gli altri e così non riesci a cogliere quello che l'altra persona può insegnarti, anche solo osservandola. E questo l'ho capito quando ho cominciato a raggiungere un equilibrio interiore, a concentrarmi di più sul presente. Prima, avendo meno fiducia in me stesso, mi confrontavo di più con gli altri. Magari non mi piaceva quello che faceva un altro o magari non riuscivo ad apprezzare fino in fondo quello che cercava di insegnarmi. Quando invece riesci a consolidare quella fiducia e a credere davvero in te stesso, riesci a vedere in modo positivo quello che gli altri ti insegnano. Lo consideri un'opportunità di crescita e lo guardi da una prospettiva diversa. E non parlo soltanto di quello che magari ti insegnano concretamente. Ho imparato da tanti giocatori semplicemente osservandoli, facendo attenzione, ma magari anche dai loro comportamenti negativi, insomma, non soltanto dalle cose positive. Ho capito che non si impara soltanto quando qualcuno ti dice 'Senti, dovresti fare questo e farlo così'. No, si impara anche da come si comportano. Per esempio, adesso abbiamo Luka Modric in squadra e lo osservo molto: guardo come si comporta, la sua umiltà, il modo in cui gestisce le situazioni. E queste cose riesci ad apprezzarle quando stai bene con te stesso. Se non stai bene con te stesso, credo che non riuscirai a capirle. Insomma, non vedrai nell'altro un esempio positivo, lo vedrai invece come qualcosa di negativo".

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