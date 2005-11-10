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Gila: "L'ego e il perfezionismo ci spingono a emergere. Il calcio ci allontana da noi stessi"

Alessio Del Lungo
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Alessio Del Lungo
Oggi alle 00:15Serie A
15.11.2026 00:15Serie A
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Il difensore del Milan parla così della sua vita fuori dal campo: "Nel tempo libero provo pace quando sono a contatto con me stesso".
FotoTUTTOmercatoWEB

Nel corso di The Chamber, la serie di interviste che il Milan ha dedicato alla salute mentale, Mario Gila ha parlato di come ha superato un momento difficile: "L'ho fatto cambiando prospettiva... Cambia tutto. Prima ero molto severo, davvero molto severo, pretendevo molto da me. Adesso sono una persona molto più tranquilla. Tutti possiamo sbagliare e attraversare momenti difficili, quindi il modo in cui mi tratto, in cui rispondo a me stesso, in cui mi parlo, credo che sia fondamentale per mantenere un atteggiamento costantemente positivo. Volenti o nolenti, un calciatore tende ad avere la mente sempre in attività. È una professione che comporta un grande dispendio di energie mentali. Però cerco, per esempio in vacanza o nei momenti in cui abbiamo un po' di tempo libero, di trovare situazioni in cui possa sentirmi, magari non proprio come in quella stanza, ma in contatto con me stesso, a ritrovare quel Mario che a volte si perde un po' a causa del lavoro che fa. È in quei momenti provo pace, sento di essere in sintonia con me stesso, sento di essere una persona. Perché nel nostro mestiere, volenti o nolenti, ci allontaniamo un po' da noi stessi, ed è proprio questo che cerco quando rimango solo con me stesso".

È diventato il calciatore che è grazie al perfezionismo?
"Sì, questa è una battaglia che combatto con me stesso, per esempio. Nel nostro lavoro penso che il perfezionismo e l'ego siano aspetti che ci spingono a emergere e ad avere successo nella vita professionale. L'ego ti spinge a voler essere migliore dell'avversario che hai di fronte, il perfezionismo ti spinge a lavorare meglio, ad allenarti meglio, a prenderti cura di te, e credo che tutto questo ti aiuti a crescere molto professionalmente. Però, sai, serve equilibrio. Non può essere tutto perfezionismo, perché finisci per pretendere troppo da te stesso, al punto che quando attraversi i momenti difficili non sai più come affrontarli".

Clicca qui per leggere l'intervista a Mario Gila.

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