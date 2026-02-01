TMW Gilardino esonerato dal Pisa, in corsa con Giampaolo per sostituirlo anche D'Aversa

Il Pisa nelle scorse ore ha formalizzato e ufficializzato l'esonero del proprio ormai ex allenatore Alberto Gilardino ed è già alla ricerca del suo sostituto, dopo la sconfitta di ieri in casa contro il Sassuolo per 3-1. Il casting della società toscana in maglia nerazzurra sta procedendo e ci sono anche i primi candidati forti.

Rimane infatti in pole position il profilo di Marco Giampaolo, senza panchina ormai dalla scorsa estate dopo aver visto terminare la sua avventura al Lecce con la salvezza al termine della passata stagione.

Secondo quanto raccolto da TMW, però, non c'è solo Giampaolo come nome forte per la panchina del Pisa, che ha nel suo mirino come alternativa anche Roberto D'Aversa. Lo scorso anno allenatore dell'Empoli, con cui è alla fine retrocesso in Serie B, nei mesi scorsi D'Aversa era stato accostato anche alla Fiorentina, che però ha preferito virare su un altro profilo, quello di Vanoli.

Questo il comunicato ufficiale del Pisa con cui è stato reso noto l'esonero di Alberto Gilardino: "Pisa Sporting Club informa di aver comunicato ad Alberto Gilardino la volontà, umanamente e professionalmente sofferta, di cambiare la guida tecnica della Prima squadra. Ad Alberto e a tutti i componenti del suo staff il ringraziamento più vero per quanto hanno saputo dare in questi mesi al Club, alla squadra e ai tifosi nerazzurri. Il Pisa Sporting Club, nelle prossime ore, comunicherà il nome del nuovo Responsabile Tecnico della Prima squadra".