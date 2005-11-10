Cagliari, Giulini: "Vogliamo rimanere a lungo lassù. Maldini? C'è un obbligo di riscatto"
Paolo Lora Lamia
Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro la Juventus valido per la 6^ giornata di Serie A.
Quanto orgoglio c'è per questa partenza?
"C'è la consapevolezza che stiamo facendo bene, già dall'anno scorso. Vogliamo goderci il momento e vogliamo rimanere lassù il più a lungo possibile. Daremo tutto in campo e poi vedremo".
Due vostri giocatori in campo in Nazionale insieme.
"Una bella emozione, soprattutto l'ultima eravamo allo stadio. Ci sono altri ragazzi che la meriterebbero, caprile dopo Donnarumma è un portiere importantissimo. Kofler potrebbe essere convocato da un grande conoscitore di calcio come Baldini. Bel momento, speriamo di prolungarlo più a lungo possibile".
Quanto senti di aver creato la società che avevi sempre sognato?
"C'è grandissima coesione da quando siamo tornati in Serie A, oggi tutte le componenti sono tutte a disposizione del Cagliari. La sensazione è che, dai medici ai giocatori, ci sia una società rema tutta nella stessa direzione. Non poteva essere così nei primi anni, oggi è così e ci sta aiutando a giocare contro squadre con budget superiori al nostro".
Maldini?
"Abbiamo un diritto di riscatto e credo anche un obbligo legato a un determinato numero di gol".