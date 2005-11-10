Castro: "Argentina, voglio esserci sempre e per questo lavorerò duro con la Roma"

L'attaccante argentino Santiago Castro, intercettato da TNT Sport prima di rientrare a Roma da Buenos Aires, ha commentato gli impegni di queste ultime settimane con l'Albiceleste, culminati con l'addio alla Nazionale di capitan Lionel Messi. Di seguito le dichiarazioni del giallorosso.

Le parole di Castro dall'Argentina

Cosa vi aveva detto Messi prima della sua ultima partita?

"Messi ci aveva detto che dovevamo goderci la sua ultima partita, ma l'obiettivo era quello di vincere per rispetto dei tifosi presenti perché non esistono amichevoli. È questa l'essenza della nazionale".

Hai realizzato il momento che hai vissuto?

"Non lo realizzerò mai del tutto. Ho un paio di foto che ho guardato per tutta la notte e continuerò a farlo anche nei prossimi giorni. Mi sono goduto i giorni insieme a Messi e sono molto felice. Lui è uno del gruppo come tutti gli altri e vuole che lo trattiamo come chiunque altro. Una volta che lo conosci capisci che tipo di persona è".

Com'è stata questa esperienza in Nazionale?

"Arrivare qui è il massimo. Voglio sempre esserci e dare il mio contributo, ma per farlo devo lavorare duro con la Roma. Rappresentare l'Argentina è un motivo d'orgoglio".

Scaloni cosa ti ha detto?

"Le stesse cose sono emerse in conferenza stampa. Ora ci attende un altro periodo di transizione e dobbiamo farci trovare pronti, fare un passo in avanti e seguire l'esempio dei giocatori più esperti in rosa. I veterani hanno aiutato noi più giovani".