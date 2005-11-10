Castro aspetta la sua occasione: alla Roma solo 105 minuti alle spalle di super Malen

Da titolare del Bologna a riserva nella Roma, il cambiamento per Santiago Castro è stato netto. Il centravanti argentino, classe 2004, è arrivato in estate a titolo definitivo per rinforzare l’attacco di Gian Piero Gasperini, con un esborso economico anche molto rilevante per le casse del club dei Friedkin. Alle spalle, un campionato da sette gol e due assist in 35 presenze: nella Capitale ha trovato una concorrenza spietata.

Malen segna, Castro aspetta

La scelta di investire sull’argentino rispondeva all’esigenza di avere un’alternativa a Donyell Malen, oltre alla possibilità di consentire a Gasperini un attacco a due in determinate occasioni. L’olandese, però, ha cominciato il campionato con sei reti in cinque giornate, rendendo difficile qualsiasi avvicendamento. Castro è entrato nelle prime quattro partite, senza riuscire a segnare o a servire assist, mentre con l’Inter è rimasto in panchina per tutta la gara: ci si sono messi anche i due legni colpiti finora, una sfortuna che forse non meritava. Sta di fatto che, per ora, i gol stanno a zero e finora Gasperini lo ha utilizzato sempre a partita iniziata, senza concedergli una prova dal primo minuto.

Come ha iniziato Castro con la Roma in Serie A

Presenze: 4

Minuti: 105

Gol: 0

Assist: 0