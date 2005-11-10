Padova, Barreca reintegrato in rosa: sarà convocabile per la trasferta di Arezzo
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 21:49Serie B
autore Daniel Uccellieri
19.11.2026 21:49Serie B
Barreca torna a disposizione del Padova dopo l'esclusione estiva. L'esterno sarà convocabile per Arezzo, Lasagna va fuori lista.
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© foto di Federico Serra
Antonio Barreca torna a far parte a tutti gli effetti della rosa del Padova. L'esterno sinistro, messo fuori dal progetto tecnico in estate in attesa di una cessione, è stato reintegrato in squadra, anche a causa dell'emergenza infortuni che sta interessando i biancoscudati.
Il giocatore, 31 anni, aveva già preso parte all'amichevole contro il Koper e ora si prepara a tornare tra i convocabili in vista della trasferta di domenica ad Arezzo. Contestualmente, Kevin Lasagna sarà escluso dalla lista a causa dell'infortunio.
Per il reintegro di Barreca manca soltanto il comunicato ufficiale del club, atteso nelle prossime ore.
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