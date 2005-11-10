“Il calcio torna in piazza”. Ieri a Milano la FIGC ha inaugurato un nuovo campetto

La pioggia di Milano, poi caduta anche su Italia-Francia, non ha fermato l’inaugurazione della seconda tappa di “Il calcio torna in piazza”, edizione speciale di Casa Azzurri on Tour, progetto con cui la FIGC accompagna la Nazionale sul territorio assieme ai suoi partner.

Ieri infatti la Federcalcio ha inaugurato un campetto in Piazzale Selinunte, a pochi passi da San Siro. “Il calcio torna in piazza è un’iniziativa speciale, ed è bello dare questo tipo di segnali prima delle partite – le parole del Commissario Straordinario della FIGC Giovanni Malagò –. Con queste iniziative il calcio si può vivere nella sua espressione più pura. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto, che permette a tanti bambini di poter giocare a calcio in libertà”. “Grazie alla FIGC per questo campetto meraviglioso – ha aggiunto l'Assessora allo Sport del Comune di Milano, Martina Riva –. La partita della Nazionale inaugura un fine settimana di sport, socialità e inclusione. Grazie alla Regione, al nostro Municipio VII. Viva il calcio, viva lo sport, viva l’Italia”. “Quando giocavo anch’io già si diceva ‘ci vediamo al campetto’ – scherza la presidente del Municipio VII Silvia Fossati –. Basta un pallone per potersi divertire. Grazie a tutti e alla FIGC che ci offre questo spazio”. Presente anche l’Assessore alla Sicurezza e Protezione civile della Regione Lombardia Romano La Russa.

“Chi c’è c’è, ci vediamo al campetto” è appunto il claim dell’iniziativa, e al campetto si sono visti tantissimi bambini, che hanno rivolto un caloroso saluto anche ad Alessandro Costacurta, leggenda azzurra: “Torno indietro di tanti anni, a quando anch’io giocavo in un campetto così. Spero che i bambini possano avere la possibilità di giocare, di divertirsi e soprattutto di sognare”.