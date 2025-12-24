Il mago delle rimesse laterali Gronnemark si offre al Liverpool: "Non potrei mai dire no"

Il calcio moderno è fatto di dettagli e Thomas Gronnemark, l'uomo che ha rivoluzionato il concetto di rimessa laterale sotto la gestione di Jurgen Klopp, sembra intenzionato a riprendere il discorso interrotto con i Red Devils. In un'intervista rilasciata a RG, il consulente danese ha manifestato apertamente la propria disponibilità a collaborare con il nuovo staff tecnico guidato da Arne Slot.

Nonostante la fine della sua precedente esperienza, Gronnemark mantiene un rapporto privilegiato con l'ambiente di Anfield. "Il Liverpool è sempre il benvenuto se volesse chiamarmi", ha dichiarato il tecnico. "L'unico motivo per cui direi di no è se fossi già sotto contratto con un'altra big della Premier League, una diretta concorrente per il titolo".

Gronnemark ha poi sottolineato l'affetto ricevuto costantemente dalla piazza: "Ricevo messaggi ogni giorno sui social da parte di tifosi che mi ringraziano per il lavoro svolto con la squadra. Per la mia storia con il club e la connessione con i fan, direi di sì in quasi ogni circostanza". Inizialmente accolto con scetticismo e persino scherno da parte di alcuni addetti ai lavori, l'approccio di Gronnemark si è rivelato pionieristico, molti anni in anticipo rispetto alla concorrenza. Da sempre contrario alla mania dei lanci lunghi, il danese ha aiutato i Reds anche a sviluppare la rapidità di pensiero, utile in tutti gli ambiti.