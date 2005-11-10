L'ex difensore della Lazio, tra le altre, Angelo Gregucci ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera (edizione Roma) per parlare della stagione impensabile che sta portando avanti la banda di Gennaro Gattuso. Tutto dopo l'eliminazione di Coppa Italia col Mantova.

L'ammissione sincera

"Quel giorno in molti temevano la retrocessione. Personalmente a inizio campionato pensavo che la Lazio sarebbe potuta arrivare fra il sesto e l'ottavo posto", ha confidato. "Oggi però mi sembra competitiva per qualsiasi traguardo", ha aggiunto all'analisi personale. In questo momento, con i colpi di genio di Taylor, i gol pesanti di Frattesi e l'esplosione di Isaksen la squadra invece viaggia a una velocità altissima in campionato e che vale la vetta della classifica con 32 punti. Mentre Roma (-2) e Inter (-3) la guardano dal basso verso l'alto.

Il ruolo dell'allenatore

Il primo artefice è chi ha saputo trovare la chiave per sbloccare mentalmente una squadra che l'anno scorso ha tagliato solo il nono posto come traguardo, ossia Gennaro Gattuso: "Mi sembra evidente. Ha migliorato qualsiasi comparto: comunicazione, campo... Ha cambiato lo status delle cose. Rino non è più solo l'uomo grintoso che investe tutte le energie in ogni allenamento, arrivando a giocare con calciatori tecnicamente più forti di lui. Oggi, attraverso esperienze anche in campionati e piazze che molti avrebbero snobbato, è diventato una guida".