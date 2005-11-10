Harry Kane pronto per il rinnovo con il Bayern. Ma saranno tre anni in più, fino al 2030

Harry Kane è pronto a firmare con il Bayern Monaco fino al 30 giugno del 2030. Un accordo che prolunga l'accordo attuale - che era fino al 2027 - di tre anni. Non pochissimi per chi è classe 1993, ma va detto che la stagione del centravanti inglese è stata straordinaria.

Intesa trovata

L'accordo sarà ben oltre i 10 milioni di euro - fonti vicine al club bavarese parlano di una cifra vicina ai 12-13 - e probabilmente farà terminare la carriera di Kane proprio in Baviera. Le trattative andavano avanti oramai da aprile scorso.

Superato Shilton

"Per me, è stata sicuramente una serata di grande orgoglio - ha detto il calciatore dopo la vittoria per tre a zero contro la Repubblica Ceca, centoventicinquesima presenza con la nazionale dei Tre Leoni - È tra i momenti più importanti della mia carriera. Ci sono stati tanti traguardi significativi, ripensando al mio debutto con la nazionale inglese e a quanto fosse un sogno che si avverava, credo che questo vada persino oltre le mie aspettative più rosee. Essere arrivato a quota 125 è un privilegio immenso. Adoro partecipare a ogni ritiro della nazionale inglese, adoro giocare ogni partita e rappresentare il Paese nel miglior modo possibile".