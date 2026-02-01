Ufficiale Una vecchia conoscenza della Serie A si trasferisce a Nicosia: Balkovec è dell'Omonia

L’Omonia Nicosia ha raggiunto un accordo con il club turco Fatih Karagümrük per l’acquisizione del difensore internazionale sloveno Jure Balkovec, rinforzando così il reparto arretrato con un profilo di comprovata esperienza. Il calciatore ha sottoscritto un contratto della durata di un anno e mezzo, legandosi al club biancoverde fino al termine della prossima stagione.

Balkovec è un giocatore versatile, capace di ricoprire con efficacia sia il ruolo di terzino sinistro sia quello di difensore centrale, qualità che gli permettono di adattarsi a diversi sistemi tattici. Affidabilità difensiva, buona tecnica di base e spiccata intelligenza tattica sono elementi che hanno caratterizzato il suo percorso professionale negli ultimi anni. Dal 2020 ha maturato una solida esperienza nel campionato turco, vestendo le maglie di Fatih Karagümrük e Alanyaspor, dove si è confrontato con un calcio intenso e competitivo. Prima del suo approdo in Turchia, Balkovec ha vissuto una significativa parentesi in Italia, durata circa due anni e mezzo, giocando in club storici come Hellas Verona, Empoli e Bari, accumulando minuti importanti tra Serie A e Serie B.

La carriera professionistica del difensore sloveno è iniziata in patria, con la NK Domžale, squadra con cui ha conquistato anche una Coppa di Slovenia, mettendo subito in mostra le sue qualità. A livello internazionale, Balkovec vanta 39 presenze con la Nazionale slovena, segno della sua continuità e del suo valore nel panorama calcistico europeo.