Hellas Verona, Zanetti: "Belghali out, Niasse in fascia"

La sedicesima giornata di Serie A si completa con il recupero tra Verona e Bologna al Bentegodi. Il Bologna vive un momento di crisi che li ha portati al nono posto in classifica. L'ultima vittoria in campionato risale al 22 novembre, quando la squadra emiliana si impose sul campo dell'Udinese. Da quella data il bilancio registra sette risultati negativi, con quattro sconfitte e tre pareggi consecutivi che hanno compromesso le ambizioni stagionali del club.

I gialloblù di Paolo Zanetti si trovano all'ultimo posto della graduatoria a pari punti con il Pisa. Un successo consentirebbe all'Hellas Verona di lasciare momentaneamente la zona retrocessione, portandosi a più tre sulla formazione toscana. Il bilancio del 2026 parla di un solo punto raccolto, conquistato nella difficile trasferta al Maradona contro il Napoli capolista. La gara assume un peso specifico rilevante per entrambe le formazioni, chiamate a dare una svolta al proprio percorso stagionale.

Paolo Zanetti, allenatore dell'Hellas Verona, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del fischio d'inizio della gara contro il Bologna.

Una rotazione in attacco con Sarr titolare?

"Stiamo giocando tante partite di fila, devo mettere in campo chi sta meglio, chi recupera prima. Credo che Orban e Sarr in coppia abbiano fatto molto bene a Napoli, quindi semplicemente Sarr si merita un'altra possibilità e speriamo che oggi faccia vedere quello che sa fare".

Centrocampo molto muscolare con Niasse e Serdar in mezzo al posto di Belghali. Cosa ci racconta questa indicazione di formazione?

"Belghali. purtroppo è tornato con una distorsione della caviglia che pensavamo di riuscire a recuperare. Oggi invece nell'ultima prova non riusciva ancora a camminare, quindi non abbiamo un giocatore importante che si aggiunge ad altre assenze importanti che abbiamo. In questo momento dove abbiamo giocato tante partite di fila per noi chiaramente non è semplice, dobbiamo cercare di mandare in campo chi ha il 100% di condizione".

Niasse, dunque, gioca come quinto?

"Sì, assolutamente".