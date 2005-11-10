Hermoso è il nuovo Kolasinac di Gasp: la Roma lo vuole blindare, vicina l'intesa fino al 2029

Mario Hermoso è diventato uno dei simboli della Roma di Gasperini. Lo spagnolo classe 1995 interpreta il ruolo di difensore in maniera moderna e aggressiva, anticipando gli avversari e partecipando costantemente alla manovra offensiva. Da quando lavora con Gasp ha realizzato sette reti, tre delle quali in questa stagione. Numeri che testimoniano una trasformazione sorprendente per un giocatore cresciuto presso la scuola del Cholo Simeone.

Iniziate le trattative per il rinnovo con la Roma

Il suo rendimento - scrive stamattina il Corriere dello Sport - ha convinto la Roma ad avviare le trattative per il rinnovo contrattuale. L’attuale accordo scadrà il prossimo 30 giugno, ma la volontà di proseguire insieme è reciproca. Le parti sarebbero vicine a un’intesa fino al 2029, con opzione per il 2030. Hermoso sarebbe inoltre disposto ad accettare una riduzione dell’ingaggio pur di continuare la propria avventura nella Capitale.

I numeri di Mario Hermoso coi giallorossi

Fondamentale negli equilibri tattici di Gasperini, Hermoso abbina solidità difensiva e spiccata propensione offensiva. Nelle tredici gare disputate da titolare ha collezionato 30 contrasti, 32 intercetti e 120 ingressi nell’area avversaria, completando 697 passaggi. La sua presenza è costante in entrambe le fasi di gioco, tanto da ricordare Kolasinac nell’Atalanta di Gasp, ma con maggiore qualità tecnica e fiuto del gol.