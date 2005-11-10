Il problema della Juve? Spalletti e l'esempio di Zhegrova: "Da titolare si perde delle cose"

Il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, intervenendo ai microfoni di Rai Sport durante il programma "La Domenica Sportiva" ha commentato l'episodio della mancata concessione di un calcio di rigore per un tocco di braccio da parte di Joao Mario nell'area della Fiorentina: "Se è un tocco da rigore senza se e senza ma? Sembrerebbe così".

Cosa manca?

"Un po' di concretizzare alcune situazioni, di non perdere palloni banali sulla costruzione, di non essere in ritardo sulla lettura di alcune giocate. Un giocatore che ha fatto bene la partita prima lo confermi la partita dopo e non riesce a raggiungere il suo livello medio. Sempre un po' di alternanza. Qualcuno fa bene mezz'ora e poi perde palloni banali, come ci è successo con quella scivolata di Lucumi, o quando abbiamo fatto un'azione facendo sovrapposizioni senza che ci fosse nessuno rimasto sulla loro ripartenza. Non riusciamo ad essere lo stesso modo all'interno della stessa partita. Mezz'ora fatta bene, poi si perde quella palla sulla quale subisci gol. Però rimango fiducioso perché si vedono momenti di gioco in cui la squadra mostra potenzialità".

Cosa la preoccupa di più? Non riesce a togliere gli alti e bassi?

"Succedono cose come con Zhegrova: lo vedi la partita precedente e pensi 'deve giocare titolare'. Alcune volte fa vedere mezz'ore finali buone. Poi però lo metti in situazioni di 'sbattimento', in partite dove prima attacchi te e poi ti attacco io o in cui bisogna difendere e si perde delle cose. Fa un po' bene una cosa e un po' meno bene un'altra cosa. Non siamo mai in equilibrio totale".