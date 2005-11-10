Lucca e Lang via dal Napoli durante il mercato di gennaio? Ecco le squadre interessate

Dopo il caso Lorenzo Lucca, al centro delle critiche per un rendimento non all'altezza e protagonista pure di un brutto diverbio col compagno Kevin De Bruyne durante la trasferta col Porto, a Napoli è scoppiato un nuovo caso: quello di Noa Lang. La rottura della piazza con l'attaccante italiano e con l'esterno olandese oggi appare insanabile, tanto che a gennaio almeno uno dei due potrebbe lasciare Castel Volturno.

Udinese e Torino due possibilità per Lucca

La situazione più delicata sembra quella di Lucca. Il centravanti non è riuscito finora a ritagliarsi un ruolo stabile nelle gerarchie di Massimiliano Allegri. In campionato ha raccolto dieci presenze, appena due da titolare, per 285 minuti complessivi, senza mai trovare la via del gol. Numeri che spiegano perché il Napoli stia valutando una nuova partenza dell'ex Udinese già durante la sessione invernale di trattative: il prestito appare più percorribile rispetto a una cessione definitiva, anche per non svalutare l’investimento fatto due estati fa (ben 35 milioni di euro). Tra le ipotesi circolate, ci sono la stessa Udinese e pure un eventuale ritorno di fiamma del Torino.

Ajax e Galatasaray sulle tracce di Lang

Diverso il discorso per Lang, rientrato in estate dal prestito al Galatasaray. L’olandese è rimasto in azzurro, ma il suo rendimento altalenante e lo scontro di ieri coi tifosi potrebbero spingere il Napoli a valutare proposte concrete. Già durante l’estate si erano mosse Ajax e Galatasaray, senza che l’operazione arrivasse però a conclusione. La società di De Laurentiis nelle prossime settimane dovrà capire se puntare ancora sull’esterno oppure liberare uno spazio per intervenire sul mercato.