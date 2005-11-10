Ibra si regala una Ferrari da sogno. Le altre macchine favolose dei campioni del pallone

Ha aspettato un anno per "sfogliare" il suo regalo di compleanno. Nei giorni scorsi Zlatan Ibrahimovic è andato a Maranello a ritirare una macchina da sogno. Che aveva ordinato addirittura dodici mesi prima. Di cosa si tratta? Di una Ferrari F80. nel mondo ce ne sono soltanto 799 esemplari. Il colore? Niente rosso Ferrari ma un Nero opaco. Parliamo di una vettura che arriva comodamente a 350 all'ora. La cifra per acquistare questo bolide supera i tre milioni di euro. Il parco auto del campione svedese è particolarmente ricco. Si va da una Ferrari Daytona, alla Ferrari Monza, alla Ferrari SF 90, alla Porsche 918 arrivando, nel rispetto delle sue origini svedesi alla Volvo 30.

CR7 40 MILIONI DI AUTO

Ancor più ricco il garage di Cristiano Ronaldo. Si parla di un parco auto complessivo da quasi 40 milioni di euro. Il fiore all'occhiello è una Bugatti 110 che ha solo dieci esemplari nel mondo. Meno esplosiva la collezione auto di Messi, solo 4 milioni, con la Pagani Zonda come auto top. Così come non esagera più di tanto neppure Kylian Mbappè che ha come auto da sogno una Ferrari 488 Pista. E gli italiani? Il nostro calciatore più importante Gianluigi Donnarumma ha una Lamborghini Ursus. E Francesco Totti conserva gelosamente nel suo garage una Ferrari 456