Ma quale Icardi, Pandev: "Giusto puntare su Pinamonti. La Lazio lotterà per la Champions"
Tommaso Bonan
"Perché Gattuso parla di quota 40 punti? Per scaramanzia. Vede i ragazzi tutti i giorni, conosce la loro qualità. Sapeva pure cosa aspettarsi dai giocatori che ha chiesto come Frattesi e Pinamonti, che in doppia cifra ci arriva sempre. Ma Rino ha rilanciato pure Noslin, Nuno Tavares e Noslin, che solo ora stanno rendendo. I nuovi, inoltre, hanno portato voglia di vincere. Si vede che remano tutti nella stessa direzione". A dirlo è un grande ex biancoceleste come Goran Pandev, il quale commenta l'avvio di stagione della squadra di Gattuso che ha sorpreso un po' tutti.
Alla luce dei risultati ottenuto, dunque, è stata giusta la scelta di non prendere Icardi? Pandev non ha dubbi: "Una volta che si è deciso di puntare su Pinamonti era giusto andare avanti con lui - ammette il macedone all'edizione romana del Corriere della Sera -. Con Gattuso può esplodere. Deve solo avere pazienza".
Ma dove arriverà la Lazio? Pandev conclude così: "Lotterà per la Champions. Deve ancora affrontare Como, Roma e Inter, ma la Lazio è forte. E giocare una volta ogni tre giorni aiuta".