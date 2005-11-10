"Per­ché Gat­tuso parla di quota 40 punti? Per sca­ra­man­zia. Vede i ragazzi tutti i giorni, cono­sce la loro qua­lità. Sapeva pure cosa aspet­tarsi dai gio­ca­tori che ha chie­sto come Frat­tesi e Pina­monti, che in dop­pia cifra ci arriva sem­pre. Ma Rino ha rilan­ciato pure Noslin, Nuno Tava­res e Noslin, che solo ora stanno ren­dendo. I nuovi, inol­tre, hanno por­tato voglia di vin­cere. Si vede che remano tutti nella stessa dire­zione". A dirlo è un grande ex biancoceleste come Goran Pandev, il quale commenta l'avvio di stagione della squadra di Gattuso che ha sorpreso un po' tutti.

Alla luce dei risultati ottenuto, dunque, è stata giusta la scelta di non prendere Icardi? Pandev non ha dubbi: "Una volta che si è deciso di pun­tare su Pina­monti era giu­sto andare avanti con lui - ammette il macedone all'edizione romana del Corriere della Sera -. Con Gat­tuso può esplo­dere. Deve solo avere pazienza".

Ma dove arri­verà la Lazio? Pandev conclude così: "Lot­terà per la Cham­pions. Deve ancora affron­tare Como, Roma e Inter, ma la Lazio è forte. E gio­care una volta ogni tre giorni aiuta".