Pandev sulla Lazio: "Spero i tifosi tornino e che si trovi un accordo con Lotito. Ma non è facile"
Tommaso Bonan
"La Lazio veniva dipinta come scarsa, ma il livello è alto. In estate dicevano tutti che la società sarebbe stata in difficoltà perché con pochi soldi a disposizione, si parlava della protesta dei tifosi... Nessuno diceva che è stato fatto un ottimo mercato". A dirlo è un grande ex biancoceleste come Goran Pandev, il quale commenta l'avvio di stagione della squadra di Gattuso che ha sorpreso un po' tutti.
Pandev: "Gattuso è stato sfortunato nella carriera da allenatore, ma è bravissimo"
"Il più grande merito dell'estate è stato prendere Gattuso - ammette Pandev all'edizione romana del Corriere della Sera - è stato sfortunato nella carriera da allenatore, ma è bravissimo. Le sue squadre giocano sempre bene, lui è molto intelligente, oltre a essere navigato, è un esperto di calcio. Forse è stato l’unico a vedere le qualità della squadra. Si merita il primo posto, mi auguro che lui e la Lazio possano fare bene: questa è una piazza importante ed è giusto che la squadra sia protagonista".
Tensioni fra società e pubblico, il pensiero di Pandev
"Mi sorprendono. Il primo anno di Lotito c’ero io: lui ha sempre avuto tensioni con i tifosi, ma portarli avanti tutti questi anni... Spero che i tifosi tornino e che si trovi un accordo. Ma non è facile. L’Olimpico vuoto è triste, specie pensando all’apporto che può dare quella gente".