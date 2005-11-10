"La Lazio veniva dipinta come scarsa, ma il livello è alto. In estate dice­vano tutti che la società sarebbe stata in dif­fi­coltà per­ché con pochi soldi a dispo­si­zione, si par­lava della pro­te­sta dei tifosi... Nes­suno diceva che è stato fatto un ottimo mer­cato". A dirlo è un grande ex biancoceleste come Goran Pandev, il quale commenta l'avvio di stagione della squadra di Gattuso che ha sorpreso un po' tutti.

Pandev: "Gattuso è stato sfor­tu­nato nella car­riera da alle­na­tore, ma è bra­vis­simo"

"Il più grande merito dell'estate è stato prendere Gattuso - ammette Pandev all'edizione romana del Corriere della Sera - è stato sfor­tu­nato nella car­riera da alle­na­tore, ma è bra­vis­simo. Le sue squa­dre gio­cano sem­pre bene, lui è molto intel­li­gente, oltre a essere navi­gato, è un esperto di cal­cio. Forse è stato l’unico a vedere le qua­lità della squa­dra. Si merita il primo posto, mi auguro che lui e la Lazio pos­sano fare bene: que­sta è una piazza impor­tante ed è giu­sto che la squa­dra sia pro­ta­go­ni­sta".

Ten­sioni fra società e pub­blico, il pensiero di Pandev

"Mi sor­pren­dono. Il primo anno di Lotito c’ero io: lui ha sem­pre avuto ten­sioni con i tifosi, ma por­tarli avanti tutti que­sti anni... Spero che i tifosi tor­nino e che si trovi un accordo. Ma non è facile. L’Olim­pico vuoto è tri­ste, spe­cie pen­sando all’apporto che può dare quella gente".