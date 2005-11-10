Il Milan vuole un difensore e osserva Calvani del Frosinone. Ma ci sono tre alternative

Il Milan ha iniziato a muoversi per rinforzare la difesa nel mercato di gennaio. La priorità è consegnare a Ruben Amorim un nuovo centrale, possibilmente giovane e con ampi margini di crescita. Il preferito dell'allenatore portoghese resta Gonçalo Inacio, già allenato allo Sporting e trattato durante l'estate, quando le richieste economiche del club lusitano avevano impedito di concludere l'operazione. La dirigenza rossonera, però, sta valutando anche alternative meno costose, concentrandosi soprattutto su profili Under 23.

Milan, osservato Calvani: il difensore del Frosinone piace ai rossoneri

Come riferisce Tuttosport, tra i nomi seguiti con maggiore attenzione figura Gabriele Calvani, centrale classe 2004 di proprietà del Genoa e attualmente protagonista con il Frosinone. Il nazionale Under 21 si sta distinguendo alla prima stagione in Serie A, dopo aver affrontato senza difficoltà il salto dalla cadetteria. Nelle ultime settimane uno scout milanista ha seguito le partite dei ciociari, anche per osservare direttamente il difensore. I buoni rapporti tra Milan e Genoa potrebbero favorire un'eventuale trattativa.

Milan, Ganiou e Sylla le alternative. Possibile incontro con l'agente di Calvani

La lista rossonera comprende anche Ismaelo Ganiou del Lens e Massiré Sylla dell'Union Saint-Gilloise, entrambi visionati più volte dagli osservatori milanisti. Per Calvani potrebbe invece aprirsi presto un canale di dialogo: il giocatore è recentemente passato nella scuderia di Beppe Riso, agente che incontrerà la dirigenza del Milan per discutere del futuro di Francesco Camarda, destinato a partire in prestito. Un appuntamento che potrebbe diventare l'occasione per approfondire anche la situazione del giovane difensore.