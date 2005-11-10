L'ex Lazio Del Nero: "Avrei rinunciato a tutto pur di non sentire più dolore"

Un dolore difficile da sopportare, allenamenti affrontati tra mille difficoltà e una carriera condizionata dagli infortuni. Simone Del Nero è tornato a parlare della propria esperienza da calciatore in una lunga intervista concessa a Sportissimo, soffermandosi soprattutto sui problemi fisici che ne hanno limitato il rendimento durante gli anni alla Lazio. "Purtroppo gli infortuni fanno parte del gioco e della vita di un calciatore. Senza, però, saremmo qui a raccontare un'altra storia", ha spiegato l'ex centrocampista biancoceleste. Particolarmente complicato il periodo trascorso a Roma, quando un problema persistente al tallone gli rendeva difficile persino camminare dopo gli allenamenti.

"Ho passato momenti durissimi: alla Lazio mi sono trascinato un problema al tallone, ricordo che facevo due ore di allenamento e, poi, per tre giorni non riuscivo ad appoggiare il piede per terra. Mi svegliavo la mattina e facevo bagni in acqua gelata", ha raccontato. Del Nero ha descritto anche il peso psicologico di quella situazione: "C'erano momenti che avrei voluto tagliarmi il piede dal dolore che provavo. Tutto questo la gente non lo vede, pensa solo che guadagniamo tanti soldi e che, per questo, non possiamo avere problemi. Ma io, in quel momento, avrei rinunciato a tutto pur di non provare più dolore".

Del Nero: "Le critiche mi hanno fatto soffrire più degli infortuni. Potevo esserci al Mondiale 2006"

Oltre alle difficoltà fisiche, l'ex giocatore ha ricordato quanto fosse complicato affrontare i giudizi dei tifosi, spesso inconsapevoli delle condizioni nelle quali scendeva in campo. "A volte basta un passaggio sbagliato e giù fischi, senza pensare a cosa c'è dietro e a quanto questo possa fare male. Queste cose le ho sofferte molto di più degli infortuni. E le ho anche pagate", ha ammesso.

Nel ripercorrere la propria carriera, Del Nero ha infine ricordato il successo agli Europei Under 21 del 2004, conquistato da titolare insieme a diversi calciatori che, due anni più tardi, avrebbero vinto il Mondiale in Germania. "Nel 2004 ho giocato, e vinto, da titolare gli Europei Under 21 insieme ad Amelia, Barzagli, De Rossi e Gilardino. Senza infortuni, e con un'altra testa, a Berlino sarei stato lì con loro", ha concluso.