Inter, Chivu come Luis Enrique al PSG: maxi schermo ad Appiano Gentile per la tattica

Un nuovo strumento tecnologico per perfezionare il lavoro tattico dell'Inter. Al centro sportivo di Appiano Gentile è stato installato un maxi schermo a bordo campo, una soluzione che richiama i metodi utilizzati da Luis Enrique al Paris Saint-Germain e dalle franchigie della NFL. Un'innovazione che potrebbe consentire a Cristian Chivu di mostrare ai calciatori schemi, movimenti e posizionamenti direttamente durante le sedute, integrando l'analisi video con il lavoro sul terreno di gioco.

Inter, Chivu guarda alla NFL e a Luis Enrique: la novità alla Pinetina

Come racconta Tuttosport, il tecnico nerazzurro è un grande appassionato di football americano e oggi sarà a Monaco di Baviera per assistere alla sfida NFL tra Detroit Lions e New England Patriots. Proprio negli Stati Uniti l'utilizzo dei videoboard durante gli allenamenti è particolarmente diffuso. Una metodologia adottata anche da Luis Enrique, che al centro sportivo del PSG utilizza un grande schermo per illustrare ai giocatori gli schemi e i movimenti da eseguire prima delle esercitazioni. Chivu potrebbe seguire un approccio simile, sfruttando il nuovo dispositivo installato ad Appiano Gentile.

Inter, investimento da 100 milioni per rinnovare Appiano Gentile

Il maxi schermo rientra nel progetto di ammodernamento della Pinetina, avviato la scorsa estate e destinato a concludersi entro due anni. La proprietà ha previsto un investimento complessivo di 100 milioni di euro. Già completato il nuovo edificio tecnologico della prima squadra, mentre i prossimi interventi riguarderanno spogliatoi, area recupero con piscina riabilitativa, spa e un hub dedicato all'analisi di dati e video. Previsti inoltre una struttura per l'Under 23, nuovi spazi per i media, il rinnovamento dei campi e la realizzazione di un quinto terreno di gioco.