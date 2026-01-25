Bayern Monaco ko alla 19^ giornata, Kimmich: "Siamo umani. Però dà fastidio perdere così"

Joshua Kimmich ha commentato il clamoroso ko di ieri del Bayern contro l'Augsburg in una intervista concessa a fine gara ai microfoni di Sky DE, brodcaster della Bundesliga: "Bisogna accettarlo assolutamente, non è stato immeritato. Questo però non significa che l’Augsburg ci abbia dominati. Forse è mancata un po’ di fame, non eravamo del tutto freschi, non siamo entrati in partita con continuità. L’Augsburg alla fine è stato un po’ più aggressivo, ed è per questo che abbiamo addirittura lasciato andare la partita".

Il nazionale tedesco ha definito “umano” il fatto che il club dei record abbia perso per la prima volta nel 19° match di campionato della stagione 2025/26, incassando così la prima sconfitta in Bundesliga dall’8 marzo 2025 (2-3 contro il Bochum). In precedenza, i bavaresi avevano perso in questa stagione soltanto in Champions League, sul campo dell’Arsenal (1-3).

Un aspetto, però, ha infastidito il 30enne, ovvero il «modo» della sconfitta: "Questo non è il livello top che vogliamo esprimere. - ha detto il senatore, che poi è stato interrogato sulle sue condizioni - Non mi piace stare fuori. Ma le circostanze sono quelle che sono. La caviglia sta migliorando lentamente, ci fidiamo del processo di guarigione che abbiamo impostato".