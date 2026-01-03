Il Como ci mette 18 minuti a segnare: Da Cunha di rigore, 1-0 all'Udinese
Il Como la sblocca al Sinigaglia! Un'azione rapida con scambi veloci tra Alberto Moreno e Da Cunha, poi la trattenuta plateale di Piotrowski sullo spagnolo ha fatto scattare il rigore trasformato dal centrocampista francese: Padelli spiazzato, 1-0 dei lariani al minuto 18.
