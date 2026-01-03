TMW Il Como insiste per Vergara del Napoli, il centrocampista piace molto a Fabregas

Sempre più squadre sulle tracce di Antonio Vergara, centrocampista classe 2003 che il Napoli è disposto a cedere a titolo temporaneo in questa finestra di calciomercato. Nelle ultime ore vi abbiamo dato conto dell'interesse del Torino: quella legata alla società granata è una pista da seguire, ma non l'unica. Il Lecce è un altro club che ha chiesto informazioni e nelle ultime settimane contatti ci sono stati anche con Parma e Cremonese. "È anche normale che per migliorare bisogna giocare e credo che la cosa migliore per un giovane è andare a giocare con continuità - ha detto recentemente il suo procuratore Mario Giuffredi -. Vergara lo scorso anno era in B con la Reggiana e ora in questi quattro mesi hanno arricchito la sua vita personale. In un percorso professionale hanno bisogno di continuità per poi magari in futuro ritornare. Ci sono giocatori che vanno 5-6 mesi in prestito per poi continuare".

Secondo le indiscrezioni raccolte da TMW, negli ultimi giorni s'è mosso con una certa insistenza il Como. Vergara è calciatore apprezzato da Cesc Fabregas e il club lariano che questo pomeriggio ha battuto di misura l'Udinese proprio ieri, durante la conferenza stampa del suo tecnico, non ha escluso l'arrivo di un nuovo calciatore in mezzo al campo.

L'ostacolo principale per la chiusura della trattativa tra Vergara, il Napoli e il Como è legata alla formula del trasferimento. Se da un lato il Napoli vorrebbe cedere il giocatore solo a titolo temporaneo, dall'altro il Como vorrebbe inserire nell'accordo un prestito o un obbligo di riscatto. Non sembra questo però un ostacolo insormontabile dato che proprio ieri Fabregas ha aperto alla possibilità di un acquisto a titolo temporaneo in questo mese di gennaio: "Il mercato non è chiuso - ha dichiarato il manager spagnolo -. In questo momento non posso dire che non faremo niente come non posso dire che non arriverà nessuno. Stiamo cercando opportunità per migliorare la squadra, per il momento non c’è niente. Non penso che interverremo con operazioni a titolo definitivo, se faremo qualcosa penso sarà in prestito".