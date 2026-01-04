TMW Lazio-Napoli, Lucca e Vergara neanche in panchina: le condizioni dei due giocatori azzurri

Due assenze per Antonio Conte nel match che il suo Napoli disputerà fra poco più di 45 minuti contro la Lazio. Una sfida importante per tenere il passo del Milan, vittorioso a Cagliari e momentaneamente in vetta al campionato. Il tecnico azzurro per la gara dell'Olimpico non avrà a disposizione né Lorenzo Lucca né Antonio Vergara. Entrambi i giocatori non sono neanche in panchina mentre in campo dal primo minuto ci sarà il tridente formato da Elmas, Hojlund e Neres.

Le condizioni dei due assenti

I due giocatori saranno assenti per due problemi fisici differenti. Per quanto riguarda l'attaccante ex Udinese si tratta di uno stato influenzale mentre per il classe 2003 di Frattaminore un lieve affaticamento muscolare.