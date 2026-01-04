TMW
Lazio-Napoli, Lucca e Vergara neanche in panchina: le condizioni dei due giocatori azzurri
TUTTO mercato WEB
Due assenze per Antonio Conte nel match che il suo Napoli disputerà fra poco più di 45 minuti contro la Lazio. Una sfida importante per tenere il passo del Milan, vittorioso a Cagliari e momentaneamente in vetta al campionato. Il tecnico azzurro per la gara dell'Olimpico non avrà a disposizione né Lorenzo Lucca né Antonio Vergara. Entrambi i giocatori non sono neanche in panchina mentre in campo dal primo minuto ci sarà il tridente formato da Elmas, Hojlund e Neres.
Le condizioni dei due assenti
I due giocatori saranno assenti per due problemi fisici differenti. Per quanto riguarda l'attaccante ex Udinese si tratta di uno stato influenzale mentre per il classe 2003 di Frattaminore un lieve affaticamento muscolare.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Juve disastro attacco: David e Openda da vendere subito e Vlahovic andrà via a giugno a zero. Dea schiaffo al Gasp. Raspadori non basta alla Roma. Tre motivi per cui il Milan può vincere lo scudetto
Le più lette
1 Juve disastro attacco: David e Openda da vendere subito e Vlahovic andrà via a giugno a zero. Dea schiaffo al Gasp. Raspadori non basta alla Roma. Tre motivi per cui il Milan può vincere lo scudetto
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia