Il Lecce di Di Francesco ha già delle certezze. E Tiago Gabriel ha 'scalzato' Siebert

Il Lecce di Di Francesco ha delle certezze e da quelle ha tutta l'intenzione di ripartire. L'avvio di campionato dei salentini è stato incoraggiante, finisse oggi la Serie A il Lecce sarebbe salvo. Ma al Via del Mare e dintorni sanno bene di non poter dare nulla per scontato.

Osservando quali giocatori sono stati chiamati più spesso in causa da mister Di Francesco, si trova al comando il tandem difensivo della sua linea di retroguardia. L'angolano Gaspar e la rivelazione portoghese Tiago Gabriel vanno a braccetto e hanno un minutaggio superiore pure al portiere Falcone, sostituito dal vice Fruchtl nell'unica partita in cui non era a disposizione. Sopra quota 1000 minuti anche Gallo, li sfiora solamente l'ultima delle certezze leccesi, il mediano albanese Ramadani. Tra i meno impiegati invece una schiera di nuovi, tra i quali il centrale tedesco Siebert dal quale sicuramente anche in società si aspettavano di più e che invece dopo una prestazione da dimenticare è finito fuori dal giro.

LECCE

I più impiegati: Kialonda Gaspar (1148 minuti), Tiago Gabriel (1091 minuti), Wladimiro Falcone (1080 minuti), Antonino Gallo (1047 minuti), Ylber Ramadani (998 minuti).

I meno impiegati: Matias Perez (0 minuti), Youssef Maleh (41 minuti), Olaf Gorter (45 minuti), Christian Fruchtl (90 minuti), Jamil Siebert (97 minuti).