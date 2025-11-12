Il nuovo Cagliari è ripartito da quasi tutti i 'vecchi'. Aspettando l'esplosione di Kilicsoy

Il Cagliari ha cambiato in estate il suo allenatore, salutando Davide Nicola e inserendo al posto suo in panchina un esordiente come Fabio Pisacane, che non sembra però aver sentito troppo lo scotto del salto dalla Primavera alla Serie A.

E se il tecnico è stato rinnovato, osservando il minutaggio raccolto dai vari elementi che compongono la prima squadra del Cagliari non si può non notare come in gran parte però Pisacane sia ripartito dall'ossatura dello scorso anno. E se un portiere delle qualità di Caprile non è mai stato in discussione, nella top-5 dei giocatori più impiegati nel Cagliari quattro quinti erano già presenti in squadra prima dello scorso mercato estivo. Dall'altro lato della classifica, escludendo portieri di riserva e quei giocatori che hanno lasciato la squadra, catturano l'attenzione gli 0 minuti ottenuti da Juan Rodriguez, difensore uruguaiano portato in dote dalle ultime ore dello scorso mercato estivo. Un'ora in campo divisa in quattro spezzoni per Leonardo Pavoletti: l'esperto attaccante, 36 anni, con ogni probabilità si avvia verso l'ultima curva della carriera. Ancora poco impiegato anche il talento turco Kilicsoy, che la piazza attende di vedere più spesso.

CAGLIARI

I più impiegati: Elia Caprile (1080 minuti), Michael Folorunsho (991 minuti), Michel Adopo (957 minuti), Adam Obert (942 minuti), Matteo Prati (902 minuti).

I meno impiegati: Juan Rodriguez (0 minuti), Joseph Liteta (45 minuti), Marko Rog (45 minuti), Leonardo Pavoletti (60 minuti), Giuseppe Ciocci (90 minuti).