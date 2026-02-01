Il retroscena dall'Inghilterra, per Beto l'Everton chiedeva Zhegrova: no della Juventus
Tra i calciatori propositi alla Juventus per rafforzare il proprio attacco c'è stato anche il portoghese di proprietà dell'Everton Beto. I bianconeri hanno valutato anche il prestito secco dell'ex Udinese come centravanti, ma alla fine si è risolto in un nulla di fatto anche a causa delle richieste dei Toffees.
Come riferito dal quotidiano inglese The Athletic, infatti, il club azzurro di Liverpool per lasciar andare il proprio attaccante - decisivo ieri nel pareggio in extremis contro il Brighton - avrebbe chiesto alla Juventus Edon Zhegrova.
Una richiesta considerata troppo esosa da parte della società piemontese, che non ha intenzione di privarsi dell'esterno kosovaro. Nell'idea di Luciano Spalletti, infatti, Zhegrova è considerato il primo cambio di Francisco Conceicao e per questo si è scelto per il rifiuto.