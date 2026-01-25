Fenerbahçe, niente Beto: troppi i 20 milioni chiesti dall'Everton. Offerto anche En-Nesyri

L'Everton ha fissato a 20 milioni di euro il prezzo per il cartellino di Beto, chiudendo di fatto la porta al Fenerbahçe. Il club turco si era fatto avanti in questo mercato invernale con una proposta di prestito fino al termine della stagione, ma le pretese economiche dei Toffees hanno spinto la dirigenza di Istanbul ad abbandonare definitivamente le trattative, fa sapere la stampa turca.

Durante i colloqui tra le due società era stata vagliata anche l'ipotesi di uno scambio che avrebbe coinvolto Youssef En-Nesyri, ma l'attaccante marocchino non avrebbe mostrato interesse per un trasferimento in Premier League. Nonostante l'agente del calciatore ex Udinese si fosse recato personalmente a Istanbul per negoziare, l'intransigenza dell'Everton nel richiedere una cessione a titolo definitivo ha portato a un punto di rottura, sancendo il ritorno del procuratore in patria e la fine del possibile affare.

Sulla questione è intervenuto anche il tecnico David Moyes, che ha dichiarato di non essere a conoscenza di trattative concrete per la partenza del portoghese. L'allenatore scozzese ha sottolineato come una sua cessione non avrebbe senso dal punto di vista tattico, dato che attualmente Beto e Thierno Barry sono le uniche vere punte centrali di ruolo presenti in rosa.