Il retroscena di Rodri Sanchez: "Stavo per andare al Como. Poi tutto è saltato e hanno preso Nico Paz"

Il retroscena di Rodri Sanchez: "Stavo per andare al Como. Poi tutto è saltato e hanno preso Nico Paz"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Bernabei
Oggi alle 16:30Serie A
Simone Bernabei

Rodri Sanchez, talento spagnolo ex del Betis che oggi gioca all'Al Arabi in Qatar, ha parlato della scelta legata al suo trasferimento svelando anche un curioso retroscena di mercato legato alla Serie A: "Mi chiamò Fabregas per andare al Como, ma l'operazione non si concluse per le commissioni. Una volta sfumata la mia trattativa, il Como è andato su Nico Paz che stava per andare al Leganes".

Quindi un passaggio sui motivi che lo hanno portato in Qatar: "Voglio essere chiaro: è una scelta basata sui soldi. Per guadagnare le stesse cifre del Qatar devi giocare nel Real Madrid o nel Barcellona…".

