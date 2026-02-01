TMW Il Torino come la Lazio. Contro il Lecce i tifosi disertano lo stadio: Maratona quasi deserta

Sulla scia di quanto avvenuto venerdì sera allo Stadio Olimpico, dove i tifosi della Lazio avevano manifestato il proprio dissenso durante la sfida vinta contro il Genoa, anche la tifoseria del Torino ha deciso di (non) far sentire la propria voce. In occasione del lunch match valido per la 23ª giornata di campionato contro il Lecce, in programma proprio in queste ore, i sostenitori granata hanno scelto la strada della protesta silenziosa, disertando lo stadio.

Un segnale forte e chiaro nei confronti della dirigenza e i particolare del presidente Urbano Cairo, espresso attraverso l’assenza sugli spalti piuttosto che con cori o striscioni. Il settore Maratona, tradizionale cuore del tifo granata, si presenta infatti quasi completamente vuoto: niente bandiere, nessuno striscione esposto e soltanto poche centinaia di tifosi presenti sugli spalti.

Un colpo d’occhio insolito e significativo, che racconta meglio di qualsiasi parola il clima di malcontento che circonda l’ambiente in questo momento della stagione.