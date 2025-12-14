"Il Toro respira: basta Vlasic. Elkann: non vendo la Juve". La prima pagina de La Stampa

Dopo sei gare consecutive senza successi, il Torino ritrova finalmente la vittoria e lo fa superando di misura la Cremonese per 1-0. A decidere l’incontro è la rete di Nikola Vlašić, arrivata a metà della prima frazione e sufficiente ai granata per tornare a sorridere davanti al proprio pubblico.

La Cremonese approccia bene la gara, mostrando ordine e intraprendenza, ma il gol subito finisce per spegnere l’iniziativa dei grigiorossi, che faticano a rendersi pericolosi e riescono a creare una vera occasione soltanto nel finale del primo tempo. Nella ripresa è invece la squadra allenata da Marco Baroni a prendere in mano il pallino del gioco, controllando il ritmo del match e andando più volte vicina al raddoppio, in particolare con Che Adams, senza però riuscire a chiudere definitivamente la partita.

In casa Juventus, invece, Elkann ha voluto spiegare attraverso un video perché non vuole vedere la Juventus a Tether: "La Juve fa parte della mia famiglia da 102 anni, fa parte nel vero senso della parola, perché nel corso di un secolo quattro generazioni l'hanno ingrandita, resa forte, accudita nei momenti difficili e festeggiata nei tanti momenti felici. Ma non solo, la Juve fa parte di una famiglia molto, molto più grande: la famiglia bianconera, fatta di milioni di tifosi in Italia e nel mondo, che amano la Juve come si amano le persone care. Proprio pensando a questa passione, a questa storia d'amore che ci unisce da oltre un secolo, come famiglia continuiamo a sostenere la nostra squadra e a guardare al futuro, per costruire una Juve vincente. La Juventus, la nostra storia, i nostri valori non sono in vendita".