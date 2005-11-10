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Palermo, Gardini: "Nuovo stadio? Speriamo di iniziare i lavori nella stagione 2027/28"

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Lorenzo Di Benedetto
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Lorenzo Di Benedetto
Oggi alle 17:38Serie A
10.11.2026 17:38Serie A
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Il direttore generale e amministratore delegato rosanero è intervenuto al Social Football Summit sul tema stadio e non solo.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico Serra

Giovanni Gardini, direttore generale e amministratore delegato del Palermo, ha parlato durante il Social Football Summit a Torino. Queste le sue parole raccolte da TMW.

Quanto è importante sviluppare uno stadio moderno?
“Le infrastrutture sono importanti quanto gli aspetti di campo, perché senza di esse non si aumenta il fatturato e si rimane indietro. Noi siamo partiti per ultimi, ma adesso abbiamo avuto la possibilità di essere nella lista dei candidati per l’Europeo. Questo ci porterà ad avere maggiori ricavi e, di conseguenza, a essere più competitivi a livello di squadra”.

Qual è la scelta più importante da compiere prima di iniziare un progetto per uno stadio?
“Lo stadio è l’identità della squadra e fa parte della vita quotidiana dei tifosi. Non può essere solo un luogo in cui giochi 90 minuti, perché oggi il tifoso vuole partecipare e vivere un'esperienza nella quotidianità. Noi dobbiamo percepire questa esigenza da parte del tifoso, che vuole essere rappresentato dalla maglia, dalla squadra e anche dallo stadio. Per la creazione del nostro impianto stanno lavorando oltre 150 persone ed è una sfida importante per tutti”.

A che punto siete con il progetto?
“Stiamo ridefinendo il progetto amministrativo. Poi, nella stagione 2027/28, speriamo di iniziare i lavori. Senza un lavoro di squadra non saremmo mai riusciti a partire, perché è stato un percorso complesso. Questo è un risultato straordinario per Palermo”.

Fonte: da Torino, Camillo Demichelis

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