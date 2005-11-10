MIlan, Musah: "Lo Scudetto è possibile: è normale, giochiamo per vincere"

Yunus Musah, centrocampista del Milan, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Inter, sfida valida per la decima giornata di Serie A e terminata 3-1 per i padroni di casa. Segui in diretta le dichiarazioni del centrocampista rossonero con il live testuale su TMW.

Sembra ieri che usciti tra i fischi di San Siro e oggi tra gli applausi...

"Cerco di imparare da ogni partita, ogni anno, ogni stagione. Quindi, ovviamente ho avuto momenti difficili e provo a imparare da quelli. Questa sera, per esempio, è stata una bella partita per dimostrare che, come squadra, siamo tutti capaci di fare grandi partite qua a San Siro".

Sembravate tanti motivati oggi...

"Sì, la motivazione che hai per il derby non deve darcela nessuno e dobbiamo portare questa in ogni partita".

Quanto ti aiuta giocare con Modric?

"Giocando con Luka rende tutto più facile. Un 41enne che c'ha tanta gamba ancora, non solo con la palla, però difende molto bene anche, molto intelligente, quindi imparo tanto da lui e sì, lui rende tutto più facile".

Cardinale dice che potete vincere lo Scudetto... Voi ci credete?

"Sì, è possibile. Giochiamo per vincere, non solo per giocare. Siamo al Milan, abbiamo tutti l'ambizione di vincere e diamo tutto ogni partita per renderlo possibile".