L'Inter fa acqua in difesa: 19 gol subiti in 13 partite. Come Inzaghi e meglio di Conte

L'Inter fa acqua in difesa: 19 gol subiti in 13 partite. Come Inzaghi e meglio di ConteTMW
Alessio Del Lungo
Nel mirino della critica c'è per forza di cose la fase difensiva dell'Inter, che ha incassato 19 gol nelle prime 13 partite stagionali. Un dato che deve necessariamente preoccupare Cristian Chivu, ma che allo stesso tempo in qualche modo non compromette il prosieguo della stagione dei nerazzurri, che hanno tutto il tempo dalla loro parte per cambiare il corso delle cose.
I precedenti sorridono all'Inter
Peggio di questo avvio il club di Viale della Liberazione aveva fatto nel 2020-2021, quando con Antonio Conte in panchina furono subiti 20 gol in 13 match: alla fine arrivò comunque la conquista dello Scudetto, mentre il cammino in Champions si fermò ai gironi e in Coppa Italia in semifinale. Le stesse 19 reti di passivo attuali le ha avute la squadra guidata da Simone Inzaghi nel 2022-2023: in quel caso in Serie A il tecnico piacentino si piazzò al 3° posto, ma vinse comunque la Coppa Italia e sfiorò il successo in Europa, arrendendosi solo al Manchester City nella finale di Istanbul.