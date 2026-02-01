La classifica marcatori all-time dell'Inter: Lautaro a un passo dal podio e da Boninsegna

Altra tacca in una stagione da 17 reti fino a qui, con dedica alla figlia Nina, che oggi compie 5 anni: "Feliz cumple hija, te amo", si legge sulla maglia mostrata da Lautaro Martinez dopo la rete che ha sbloccato la gara contro la Cremonese. Il Toro è sempre più capocannoniere della Serie A, con 13 gol messi a segno.

Non solo: con questo centro Lautaro ha raggiunto Alessandro Altobelli nella classifica all-time dei bomber nerazzurri in Serie A, a quota 128 gol, al quarto posto. Davanti di loro solamente Giuseppe Meazza (197 reti), Benito Lorenzi (138) e Stefano Nyers (133). Estendendo lo sguardo a tutte le competizioni, Lautaro si è portato ad una sola lunghezza dal podio: Boninsegna dista una rete, considerando anche i gol siglati nelle coppe. Vediamo di seguito le due classifiche aggiornate: l'argentino è a caccia di un posto ancora più indelebile nella storia nerazzurra.

La top 5 all-time dell'Inter in tutte le competizioni

1. Giuseppe Meazza: 284 gol

2. Alessandro Altobelli: 209 gol

3. Roberto Boninsegna: 171 gol

4. Lautaro Martinez: 170 gol

5. Sandro Mazzola: 161 gol

La top-5 dei marcatori all-time dell'Inter in Serie A.

1. Giuseppe Meazza: 197 gol

2. Benito Lorenzi: 138 gol

3. Stefano Nyers: 133 gol

4. Lautaro Martinez e Alessandro Altobelli: 128 gol.