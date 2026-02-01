La Juventus ristabilisce subito i due gol di distanza dal Parma: doppietta di Bremer
Due minuti dopo il gol dell'1-2 del Parma, la Juventus ristabilisce i due gol di distanza. Altro gol per Gleison Bremer, che si regala la doppietta. Schema su punizione della squadra di Spalletti a liberare una torre sulla trequarti. Palla rimessa in area, difendono male i gialloblu e McKennie di testa indirizza verso la porta, trovando la grande risposta di Corvi. Sulla respinta tocca David che indirizza verso la porta, arriva Bremer che con una zampata fa 3-1.
