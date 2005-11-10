Inter, Chivu: "Settimana piena di problemi, Bonny aveva la febbre fino a oggi pomeriggio"

Prima sconfitta stagionale in campionato per l'Inter, battuta 3-1 dal Milan nel derby. Al termine della sfida, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu è intervenuto ai microfoni di Inter TV, analizzando gli errori commessi dalla squadra e raccontando anche le difficoltà incontrate durante la settimana nella preparazione di questa gara: "Abbiamo regalato l'inizio della partita per attitudine, per atteggiamento. Poi non è tutto da buttare, abbiamo iniziato a fare meglio, abbiamo segnato il 2-1, altre situazioni per portare la gara nei binari giusti, c'è stata una grande parata di Maignan su Spence, poi è arrivato il 3-1", ha dichiarato l'allenatore.

Chivu svela i problemi di salute: "Bonny ha dato disponibilità solo oggi"

Il tecnico ha poi rivelato alcune difficoltà fisiche che hanno condizionato la preparazione della partita, rimaste lontane dai riflettori nei giorni precedenti al derby. "Oggi non ci siamo preparati al meglio, abbiamo avuto dei problemi di settimana in termini di salute che non abbiamo fatto uscire, Bonny ci ha dato la disponibilità solo oggi pomeriggio quando gli è passata la febbre". Ora il Feyenoord: "Dobbiamo ritrovare le energie e l'atteggiamento giusto subito perché ci aspetta una partita importantissima a Rotterdam".