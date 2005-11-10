Il tecnico biancoceleste Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel dopo il successo contro il Torino: "Questa è una vittoria bellissima - riporta Lalaziosiamonoi.it - non abbiamo arretrato di un millimetro, neanche al 90esimo, siamo stati bravi a tenere botta. Abbiamo avuto tante occasioni e sarei stato contento anche per il pareggio perché la squadra sia con la palla che senza ha fatto una partita importante. Davvero bisogna fare un plauso a tutti i ragazzi perché è una partita difficile e non ci siamo snaturati e questo è incredibile e mi rende davvero orgoglioso.

Avere questo coraggio non è semplice, quando dico che si va tre su tre vuol dire che i giocatori di attacco vanno subito pressione, potevamo rischiare la seconda palla ma siamo stati bravi oggi Doekhi e Oliver hanno fatto una gara mostruosa ma tutta la squadra e questo è un qualcosa di bello e che si meritano perché se non stai sul pezzo oggi questa gara non la porti a casa, anzi ci lasci le penne e torni a Roma con 0 punti.

Anche chi è entrato ha fatto benissimo, io sono contento quando un giocatore ha le occasioni, l’importante è mettere in condizione. Pinamonti ci ha fatto salire tantissimo, Dele ha fatto una gara importante. Normale preferisco averli tutti e vedere anche qualche musino perché non gioca. Anche Pedraza oggi ha fatto una gara incredibile, Reda di nuovo, tutta la squadra. Bisogna continuare, la verità è che questa squadra non può abbassare i giri del motore, dobbiamo riuscire a continuare su questa strada, so che non è facile.

Noi pensiamo all’Atalanta, poi il derby, so che voi diventate pazzi per il derby. Adesso voglio vedere come reagiamo con 50mila persone allo stadio. Per me per la squadra è qualcoda di nuovo. Giusti gli applausi a Sarri perché li merita lo applaudirò anche io, è una allenatore che mi è sempre piaciuto e non vi nego che a inizio carriera un copia e incolla l’ho fatto per me è un maestro. Adesso recuperiamo e dopo vedremo come affrontare l’Atalanta perché sicuramente sarà una partita molto difficile".