Lazio, Gattuso: "So che diventate pazzi per il derby ma io penso all'Atalanta"
Andrea Piras
Il tecnico biancoceleste Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel dopo il successo contro il Torino: "Questa è una vittoria bellissima - riporta Lalaziosiamonoi.it - non abbiamo arretrato di un millimetro, neanche al 90esimo, siamo stati bravi a tenere botta. Abbiamo avuto tante occasioni e sarei stato contento anche per il pareggio perché la squadra sia con la palla che senza ha fatto una partita importante. Davvero bisogna fare un plauso a tutti i ragazzi perché è una partita difficile e non ci siamo snaturati e questo è incredibile e mi rende davvero orgoglioso.
Avere questo coraggio non è semplice, quando dico che si va tre su tre vuol dire che i giocatori di attacco vanno subito pressione, potevamo rischiare la seconda palla ma siamo stati bravi oggi Doekhi e Oliver hanno fatto una gara mostruosa ma tutta la squadra e questo è un qualcosa di bello e che si meritano perché se non stai sul pezzo oggi questa gara non la porti a casa, anzi ci lasci le penne e torni a Roma con 0 punti.
Anche chi è entrato ha fatto benissimo, io sono contento quando un giocatore ha le occasioni, l’importante è mettere in condizione. Pinamonti ci ha fatto salire tantissimo, Dele ha fatto una gara importante. Normale preferisco averli tutti e vedere anche qualche musino perché non gioca. Anche Pedraza oggi ha fatto una gara incredibile, Reda di nuovo, tutta la squadra. Bisogna continuare, la verità è che questa squadra non può abbassare i giri del motore, dobbiamo riuscire a continuare su questa strada, so che non è facile.
Noi pensiamo all’Atalanta, poi il derby, so che voi diventate pazzi per il derby. Adesso voglio vedere come reagiamo con 50mila persone allo stadio. Per me per la squadra è qualcoda di nuovo. Giusti gli applausi a Sarri perché li merita lo applaudirò anche io, è una allenatore che mi è sempre piaciuto e non vi nego che a inizio carriera un copia e incolla l’ho fatto per me è un maestro. Adesso recuperiamo e dopo vedremo come affrontare l’Atalanta perché sicuramente sarà una partita molto difficile".